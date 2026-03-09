الثلاثاء   
   10 03 2026   
   20 رمضان 1447   
   بيروت 00:19
    عاجل

    مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي أغار على بلدة حاروف في قضاء النبطية

      اعلام العدو: اطلاق صواريخ جديدة من ايران نحو “اسرائيل”

      اعلام المقاومة : استهدف مجاهدونا عند الساعة 23:20 اليوم الإثنين 09/03/2026 مستوطنة مسكاف عام بصلية صاروخيّة

      مراسل المنار: تتعرض الاطراف الغربية في بلدة انصارية في منطقة الزهراني لجهة الحرش ومحيطه لسلسلة غارات

