وسائل اعلام إيرانية تنقل عن حرس الثورة الإسلامية: أي دولة عربية أو أوروبية تطرد سفيري “إسرائيل” وأمريكا من أراضيها ستتمتع بحرية وصلاحية كاملة في عبور مضيق هرمز ابتداء من الغد