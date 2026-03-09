المُقاومة الإسلاميّة تعلن انها استهدفت عند الساعة 21:45 تجمّع جنود وآليّات لجيش العدو الإسرائيلي في موقع العبّاد مقابل بلدة حولا الحدوديّة بصليةٍ صاروخيّة