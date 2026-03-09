الإثنين   
   09 03 2026   
   19 رمضان 1447   
   بيروت 22:45
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي اغار مستهدفا بلدة عيتا الجبل

      مواضيع ذات صلة

      مراسل المنار: الطائرات الامريكية والإسرائيلية تجدد عدوانها على العاصمة طهران

      مراسل المنار: الطائرات الامريكية والإسرائيلية تجدد عدوانها على العاصمة طهران

      الحرس الثوري يعلن تنفيذ الموجة 33 من عملية «الوعد الصادق 4» باستخدام صواريخ «خيبر شكن»

      الحرس الثوري يعلن تنفيذ الموجة 33 من عملية «الوعد الصادق 4» باستخدام صواريخ «خيبر شكن»

      مقر خاتم الأنبياء: دفاعاتنا الجوية أسقطت عددا من صواريخ كروز في طهران اليوم

      مقر خاتم الأنبياء: دفاعاتنا الجوية أسقطت عددا من صواريخ كروز في طهران اليوم