    المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا قاعدة الرملة الاسرائيلية (قاعدة قيادة الجبهة الداخلية) جنوب شرق مدينة تل أبيب والتي تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 135 كلم بصلية من الصواريخ النوعية

      مراسل المنار: غارة من طيران العدو الاسرائيلي استهدفت بلدة مجدلزون في جنوب لبنان

      تقرير | مواجهة أنظمة الدفاع الصاروخية المعادية

      وزيرة الشؤون الاجتماعية: تفعيل خطة الطوارئ وفتح أكثر من 567 مركز إيواء وتحويل مساعدات لـ50 ألف عائلة

