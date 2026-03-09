الإثنين   
   09 03 2026   
   19 رمضان 1447   
   بيروت 18:05
    الجبهة الداخلية الإسرائيلية: رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه “إسرائيل”

      مواضيع ذات صلة

      كلمة لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد بعد نشرة الأخبار المسائية لقناة المنار

      المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا تجمعا لجنود جيش العدو الإسرائيلي في موقع البغدادي مقابل بلدة ميس الجبل الحدودية بصلية صاروخية

      دوي صفارات الانذار في شمال الاراضي المحتلة بعد اطلاق صواريخ من ايران

