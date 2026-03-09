الإثنين   
   09 03 2026   
   19 رمضان 1447   
   بيروت 16:31
    عاجل

    مراسل المنار: الطائرات الحربية الاسرائيلية المعادية أغارت مستهدفة المنطقة الواقعة بين بلدتي تبنين وحاريص في جنوب لبنان

      تقرير مصور | مبايعات رسمية في إيران للسيد مجتبى الخامنئي بعد تعيينه قائداً للبلاد

      مراسل المنار: الطيران الحربي الاسرائيلي المعادي استهدف بلدة جويا في جنوب لبنان

      الشيخ علي الخطيب: انتخاب آية الله السيد مجتبى الخامنئي في ظل الحرب العدوانية هو دليل واضح على استمرار التصدي لهذه الحرب الظالمة

