    مراسل المنار: الطيران المسير الاسرائيلي استهدف بلدة كفرا لجهة بلدة حاريص في جنوب لبنان

      مراسل المنار: طيران العدو الاسرائيلي أغار على المنطقة الواقعة بين بلدتي ميفدون وشوكين في قضاء النبطية جنوب لبنان

      الحرس الثوري الايراني يعلن اعتراض وتدمير مسيرات في طهران ومحافظة بوشهر

      رئيس بلدية القليعة في جنوب لبنان: وفاة كاهن بلدة القليعة بيار الراعي جراء القصف الاسرائيلي وجرح عدد من الأهالي

