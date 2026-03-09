الإثنين   
   09 03 2026   
   19 رمضان 1447   
   بيروت 14:58
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    وزارة الصحة: شهيد و12 جريحاً في حصيلة أولية لسلسلة الغارات النهارية التي شنها العدو الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت

      مواضيع ذات صلة

      الحرس الثوري الايراني يعلن اعتراض وتدمير مسيرات في طهران ومحافظة بوشهر

      الحرس الثوري الايراني يعلن اعتراض وتدمير مسيرات في طهران ومحافظة بوشهر

      رئيس بلدية القليعة في جنوب لبنان: وفاة كاهن بلدة القليعة بيار الراعي جراء القصف الاسرائيلي وجرح عدد من الأهالي

      رئيس بلدية القليعة في جنوب لبنان: وفاة كاهن بلدة القليعة بيار الراعي جراء القصف الاسرائيلي وجرح عدد من الأهالي

      عن إنجازات ومميزات الهجمات الايرانية ضد الاحتلال والقواعد والمصالح الأميركية في المنطقة

      عن إنجازات ومميزات الهجمات الايرانية ضد الاحتلال والقواعد والمصالح الأميركية في المنطقة