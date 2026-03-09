الإثنين   
   09 03 2026   
   19 رمضان 1447   
   بيروت 13:25
    عاجل

    الجيش الايراني: استهدفنا قبل ساعات أهدافا في الاراضي المحتلة والقواعد الاميركية في الكويت بالمسيرات

      اعلام العدو: القيادة الشمالية تستعد لإدخال الفرقة 162 للعمل بشكل مستقل داخل لبنان

      أ.ف.ب: الولايات المتحدة تأمر دبلوماسييها غير الاساسيين بمغادرة جنوب تركيا

      حرس الثورة الايراني يعلن اسقاط طائرتين مسيرتين من طراز MQ9 في محافظة بوشهر واسقاط طائرة مسيرة أخرى في أجواء طهران

