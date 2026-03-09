الإثنين   
   09 03 2026   
   19 رمضان 1447   
   بيروت 11:51
    عاجل

    اعلام العدو: سقوط صواريخ في بات يم في منطقة تل ابيب الكبرى

      صواريخ الجمهورية الإسلامية الايرانية تضرب “تل أبيب” ومناطق واسعة في كيان الاحتلال

      مراسل المنار: صلية صاروخية بإتجاه الأراضي المحتلة وصافرات الانذار تدوي في كريات شمونة

      اعلام العدو: اطلاق صفارات الانذار في كريات شمونة ومرغليوت

