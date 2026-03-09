الإثنين   
    اعلام العدو: صفارات الانذار تدوي في الشمال والوسط

      وكالة أنباء تسنيم الإيرانية: إطلاق صواريخ بشكل متزامن من إيران ولبنان باتجاه الأراضي المحتلة

      صحيفة فايننشال تايمز: سعر برميل النفط الخام البرنت بالعقود الاجلة بلغ 116.38 دولارا اميركيا اليوم الاثنين

      جيش العدو يدعو السكان للدخول إلى الأماكن المحصنة والبقاء فيها حتى إشعار آخر

