إيران | مركز إدارة الحوزات العلمية : يبارك اختيار القائد السيد مجتبى خامنئي ،معلنًا مبايعته له، مؤكدًا استعداده الكامل للمساهمة في تحقيق أهداف الثورة الإسلامية بقيادته