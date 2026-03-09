الإثنين   
   09 03 2026   
   19 رمضان 1447   
   بيروت 05:38
    عاجل

    أكسيوس عن مسؤول أمريكي: المبعوثان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيزوران كيان العدو الثلاثاء والاجتماع بنتنياهو

      تجاوز سعر خام مربان الإماراتي حاجز 120 دولارًا وهو أحد المؤشرات الرئيسية لنفط الشرق الأوسط .

      إعلام العدو : 4 رشقات صاروخية إيرانية على وسط ” إسرائيل” وأصوات انفجارات عنيفة

      إعلام العدو :السيناتور الجمهوري المتشدد ليندسي غراهام يعارض هجمات “إسرائيل” على منشآت النفط في إيران ويطلب الحذر في تحديد الأهداف

