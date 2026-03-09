الإثنين   
   09 03 2026   
   19 رمضان 1447   
   بيروت 04:05
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    غارة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت

      مواضيع ذات صلة

      اعلام العدو: رصد إطلاق صواريخ من إيران اتجاه “إسرائيل”

      اعلام العدو: رصد إطلاق صواريخ من إيران اتجاه “إسرائيل”

      بيان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بمناسبة انتخاب سماحة آية الله السيد مجتبى الخامنئي قائداً للثورة

      بيان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بمناسبة انتخاب سماحة آية الله السيد مجتبى الخامنئي قائداً للثورة

      بيروت : تحليق مكثف لمسيّرات العدو الاسرائيلي فوق الضاحية الجنوبية لبيروت على علو منخفض

      بيروت : تحليق مكثف لمسيّرات العدو الاسرائيلي فوق الضاحية الجنوبية لبيروت على علو منخفض