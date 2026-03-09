الإثنين   
   09 03 2026   
   19 رمضان 1447   
   بيروت 02:31
    عاجل

    الحرس الثوري : تم إطلاق الموجة ال 30 تحت قيادة القائد الأعلى للثورة السيد مجتبى خامنئي.وقد استهدفت قواعد أميركية في المنطقة وشمال الأراضي المحتلة.

      بزشكيان: هذا الانتخاب القيّم يجسد إرادة الشعب في تعزيز الوحدة التي تشكل سداً منيعاً يجعل الشعب الإيراني مقاوماً للمؤامرات

      الرئيس بزشكيان: اختيار السيد مجتبى خامنئي قائداً للثورة يبشر بمرحلة جديدة من العزة والاقتدار للشعب الإيراني

      الرئيس بزشكيان يبارك للقائد الأعلى آية الله السيد مجتبى خامنئي انتخابه قائداً ثالثاً للجمهورية الإسلامية الإيرانية من قبل مجلس الخبراء

