الإثنين   
   09 03 2026   
   19 رمضان 1447   
   بيروت 02:31
    عاجل

    الحرس الثوري:إطلاق الموجة الـ30 من عملية “الوعد الصادق 4” بنجاح تام، وذلك في الليلة الـ19 من شهر رمضان المبارك.

      الرئيس بزشكيان: إنجازات الشهيد المظم الامام السيد علي خامنئي وفّرت أرضية صلبة لمستقبل إيران ومع قيادة السيد مجتبى ستؤدي إلى أفق مشرق

      بزشكيان: هذا الانتخاب القيّم يجسد إرادة الشعب في تعزيز الوحدة التي تشكل سداً منيعاً يجعل الشعب الإيراني مقاوماً للمؤامرات

      الرئيس بزشكيان: اختيار السيد مجتبى خامنئي قائداً للثورة يبشر بمرحلة جديدة من العزة والاقتدار للشعب الإيراني

