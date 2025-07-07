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إذاعة جيش الاحتلال عن وزير الحرب الإسرائيلي: نخطط لنقل 600 ألف من سكان منطقة المواصي إلى مجمع بين محوري موراج وفيلادلفيا برفح ومن يدخله لن يخرج منه