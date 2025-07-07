الإثنين   
   07 07 2025   
   11 محرم 1447   
   بيروت 19:54
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    إذاعة جيش الاحتلال عن وزير الحرب الإسرائيلي: بخلاف ادعاء سموتريتش الجيش لا يدير المناطق الإنسانية في غزة ودورنا تأمينها فقط