إيران | القوات المسلحة : أعلنت أنها تحت أوامر وتوجيهات منتخب مجلس خبراء القيادة سماحة آية الله السيد مجتبى خامنئي بصفته الولي الفقيه وقائد الثورة والقائد العام للقوات المسلحة