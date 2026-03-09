إيران | :القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ستقف حتى آخر نفس وقطرة دم تحت قيادة قائدنا العزيز دفاعًا عن مصالح وأمن البلاد في مواجهة مؤامرات الأعداء