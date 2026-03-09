الإثنين   
    Center for American Progress : الكلفة الاولية للحرب تجاوزت 1.6 مليار في اليوم الواحد ،أي انها  تجاوزت ال 10  مليارات دولار في الاسبوع الاول

