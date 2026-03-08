وزارة الصحة اللبنانية: 3 شهداء و16 جريحاً جراء الزنار الناري الذي استهدف فيه العدو الإسرائيلي بلدة جويا قضاء صور ولا تزال عمليات الإنقاذ ورفع الانقاض مستمرة حتى الساعة