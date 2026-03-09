الإثنين   
    المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا بصلية صاروخية قوة إسرائيلية حاولت التقدم من مرتفع العقبة في بلدة مركبا الحدودية

      مواضيع ذات صلة

      رئيس بلدية القليعة في جنوب لبنان: وفاة كاهن بلدة القليعة بيار الراعي جراء القصف الاسرائيلي وجرح عدد من الأهالي

      عن إنجازات ومميزات الهجمات الايرانية ضد الاحتلال والقواعد والمصالح الأميركية في المنطقة

      وزارة الصحة تعلن حصيلة نهائية للاعتداءات على جويا وطيردبا: 16 شهيدا و40 جريحا

