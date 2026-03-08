الأحد   
   08 03 2026   
   18 رمضان 1447   
   بيروت 23:24
    عاجل

    المقاومة الإسلامية تعلن اسقاط مسيّرة إسرائيليّة من نوع “هيرمز 450” في أجواء وادي السلوقي جنوبي لبنان بعد استهدافها بالأسلحة المناسبة

      مجلس خبراء القيادة في ايران ينتخب السيد مجتبى الخامنئي قائدا جديدا للثورة الإسلامية في إيران خلفاً للإمام الشهيد الإمام علي الخامنئي

      بالفيديو | المقاومة الإسلامية تستهدف تحصينات جنود الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان

      القسام تبارك الفعل البطولي لمجاهدي المقاومة الاسلامية

