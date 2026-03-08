الأحد   
   08 03 2026   
   18 رمضان 1447   
   بيروت 20:18
    مراسل المنار: مدفعية العدو الاسرائيلي تستهدف بلدة يحمر الشقيف في جنوب لبنان

      تقرير مصور | في موكب مهيب… النبي شيت تشيّع شهداء العدوان الصهيوني

      تقرير مصور | بين النزوح والثبات

      تقرير مصور | حصاد اليوم التاسع من العدوان على إيران

