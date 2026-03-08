اعلام العدو: لم تستعد القيادة الشمالية فعلياً لتعزيز واسع النطاق للقوات كما كان متوقعاً حيث يشكو الجنود من مشاكل تتعلق بالطعام والإقامة والنقل واستلام المعدات في القواعد العسكرية و الجيش يتجاهل نداءاتهم