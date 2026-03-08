الأحد   
   08 03 2026   
   18 رمضان 1447   
   بيروت 07:50
    اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في أفيفيم بالجليل الغربي

      صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب الكبرى وأسدود

      المُقاومة الإسلاميّة: استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة لمدينة كريات شمونة شمال فلسطين المحتلّة صباح اليوم الأحد بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة

      صافرات الإنذار تدوي في النقب وغلاف غزة جنوب فلسطين المحتلة

