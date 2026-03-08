الأحد   
   08 03 2026   
   18 رمضان 1447   
   بيروت 06:19
Ar

    عاجل

    اطلاق صفارات الانذار وسط وجنوب فلسطين المحتلة

      مواضيع ذات صلة

      عدوان إسرائيلي بغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت

      اعلام العدو: اطلاق صواريخ من ايران نحو جنوب “اسرائيل”

      إيران | المتحدث باسم الحرس الثوري: قواتنا المسلحة مستعدة لحرب واسعة لمدة تزيد على 6 أشهر وبنفس المستوى

