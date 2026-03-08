الأحد   
    وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد مواطنين اثنين برصاص مستوطنين إسرائيليين في بلدة أبو فلاح شمال شرقي رام الله

      مواضيع ذات صلة

      عدوان إسرائيلي بغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت

      اطلاق صفارات الانذار وسط وجنوب فلسطين المحتلة

      اعلام العدو: اطلاق صواريخ من ايران نحو جنوب “اسرائيل”