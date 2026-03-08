المقاومة الاسلامية في العراق | نفذ مجاهدونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أربعاً وعشرين عملية، استُخدمت فيها عشرات الطائرات المسيّرة والصواريخ على قواعد العدو في العراق والمنطقة.