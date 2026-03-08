الأحد   
    “رويترز” عن الشرطة النرويجية: سماع دوي انفجار قوي بالقرب من السفارة الأميركية في أوسلو ولا أنباء عن إصابات حتى الان

      اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في الجولان خشية تسلل طائرات مسيّرة

      4 شهداء و10 إصابات في عدوان إسرائيلي على فندق “رامادا” في الروشة في بيروت

      المقــاومة الإسلامية في لبنان: استهدفنا بصلية صاروخية تجمّعًا لآليّات الاحتلال ‏في مرتفع القبع عند الأطراف الجنوبيّة الشرقيّة لبلدة مركبا

