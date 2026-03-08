الأحد   
    عاجل

    وزارة الصحة اللبنانية| 3 شهداء و 9 جرحى هي الحصيلة الأولية للغارة الاسرائيلية على فندق رامادا في محلة الروشة في بيروت

      “رويترز” عن الشرطة النرويجية: سماع دوي انفجار قوي بالقرب من السفارة الأميركية في أوسلو ولا أنباء عن إصابات حتى الان

      إعلام المقاومة | استدف المجاهدون مستعمرة نهاريا شمال فلسطين المحتلّة، س 01:30 من فجر اليوم الأحد بصلية صاروخيّة

      إعلام المقاومة | بعد رصد ‏تحرّكات لقوّات وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ حاولت التقدّم من الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة باتّجاه بلدة عيترون من ناحية الغابة، وعند الساعة 22:30 من مساء أمس السبت 07/03/2026، اشتبك مجاهدو المقاومة الإسلاميّة مع القوّة المتقدّمة بالأسلحة الرشّاشة والقذائف الصاروخيّة وحققوا إصابات مباشرة.

