الأحد   
   08 03 2026   
   18 رمضان 1447   
   بيروت 03:11
    صفارات الإنذار تدوي في نتانيا والعفولة ومحيطهما ودفعة جديدة من الصواريخ الايرانية بعيدة المدى المدمرة اتجاه شمال فلسطين المحتلة

      “رويترز” عن الشرطة النرويجية: سماع دوي انفجار قوي بالقرب من السفارة الأميركية في أوسلو ولا أنباء عن إصابات حتى الان

      إعلام المقاومة | استدف المجاهدون مستعمرة نهاريا شمال فلسطين المحتلّة، س 01:30 من فجر اليوم الأحد بصلية صاروخيّة

      إعلام المقاومة | بعد رصد ‏تحرّكات لقوّات وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ حاولت التقدّم من الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة باتّجاه بلدة عيترون من ناحية الغابة، وعند الساعة 22:30 من مساء أمس السبت 07/03/2026، اشتبك مجاهدو المقاومة الإسلاميّة مع القوّة المتقدّمة بالأسلحة الرشّاشة والقذائف الصاروخيّة وحققوا إصابات مباشرة.

