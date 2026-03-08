وزارة الصحة العامة : غارة العدو الإسرائيلي على غرفة فندق في منطقة الروشة في بيروت أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة تسعة أخرين بجروح طفيفة