واشنطن | ترمب منتقدا رئيس وزراء بريطانيا لسنا بحاجة الى حاملة طائراتكم وسنتذكر جيدا موقفكم بعدم مشاركتنا الحرب على ايران و ستارمر ليس تشرشل.. ما يهدد العلاقة الخاصة بين واشنطن ولندن