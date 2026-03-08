الأحد   
   08 03 2026   
   18 رمضان 1447   
   بيروت 01:34
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    واشنطن”تبيع” إسرائيل من مصنع تملكه تركيا.. 27 ألف قنبلة بقيمة 660 مليون دولار فقط .. وإدارة ترامب تتجاوز الكونغرس باستخدام صلاحيات الطوارئ لتسريع الصفقة

      مواضيع ذات صلة

      مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي اغار مستهدفا بلدة تفاحتا في منطقة الزهراني وارتقاء حتى الآن 8 شهداء من عائلة كمال عز الدين

      مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي اغار مستهدفا بلدة تفاحتا في منطقة الزهراني وارتقاء حتى الآن 8 شهداء من عائلة كمال عز الدين

      مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي اغار مستهدفا بلدة عيتا الجبل

      مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي اغار مستهدفا بلدة عيتا الجبل

      لاريجاني على منصة أكس يضع صورة شهيدنا الأقدس والشعار الشهير

      لاريجاني على منصة أكس يضع صورة شهيدنا الأقدس والشعار الشهير