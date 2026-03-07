السبت   
   07 03 2026   
   17 رمضان 1447   
   بيروت 23:56
    مراسل المنار: مسيرة إسرائيلية معادية اغارت على بلدة حبوش جنوب لبنان

      وزارة الصحة اللبنانية: غارة طيرام العدو الإسرائيلي على بلدة خربة سلم الجنوبية أدت إلى استشهاد ستة مواطنين وإصابة خمسة آخرين بجروح

      إيران تؤكد إفشال مؤامرة التفكيك الأمريكية والإسرائيلية

      مراسل المنار: صلية صاروخية بإتجاه الأراضي المحتلة وصافرات الانذار تدوي في كريات شمونة ومحيطها

