المتحدث باسم الحرس الثوري الإسلامي: تعرضت مواقع حيوية مثل مطار بن غوريون الدولي وقاعدة رمات دافيد الجوية ومرسى السفن الحربية في حيفا ومجمعات الصناعات العسكرية في بيت شيمش وأشدود لضربات دقيقة