    المتحدث باسم الحرس الثوري الإسلامي: موجة عملياتية كثيفة أطلقت بعد ظهر اليوم ووجهت ضربات ساحقة لجبهة الاستكبار وحتى الآن أُصيبت 17 قطعة بحرية تابعة للولايات المتحدة والكيان الصهيوني وحلفائهما

