مراسل المنار: القوة الاسرائيلية المتوغلة من مستعمرة افيفيم تعرضت لصلية صاروخية وأصوات رشقات رشاشة غزيرة تسمع في “حي الزقاق” في اطراف بلدة عيترون جنوب لبنان