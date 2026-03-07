السبت   
   07 03 2026   
   17 رمضان 1447   
   بيروت 20:32
    عاجل

    دوي انفجارات هائلة في حيفا جراء صلية صاروخية كبيرة من لبنان

      مواضيع ذات صلة

      مراسل المنار: الطيران الصهيوني أغار على بلدة يحمر الشقيف قضاء النبطية في جنوب لبنان

      وزير الخارجية التركي: الحرب عل ايران ستؤدي الى تداعيات سلبية ولن يخرج منها أحد رابحا ونسعى لايقافها بالمساعي الدبلوماسية

      الخارجية الإيرانية: استهداف المطارات المدنية يشكل فصلًا جديدًا من الجرائم ضد الإيرانيين

