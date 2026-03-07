المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا قاعدة “تل هشومير” الاسرائيلية (مقر قيادة أركانية جنوب شرق تل أبيب) والتي تبعد عن الحدود اللبنانية 120 كلم بصاروخ نوعي