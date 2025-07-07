الإثنين   
   07 07 2025   
   11 محرم 1447   
   بيروت 15:14
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الخارجية الإيرانية: استمرار إفلات النظام الإسرائيلي من العقاب بسبب الدعم الشامل الذي تقدمه الولايات المتحدة