السبت   
   07 03 2026   
   17 رمضان 1447   
   بيروت 14:59
    عاجل

    مراسل المنار : غارة من الطائرات الحربية المعادية استهدفت مدينة بنت جبيل

      مواضيع ذات صلة

      اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب ومحيطها

      اعلام العدو: اطلاق صواريخ من ايران نحو الكيان

      وزير الصحة جال على مراكز إيواء النازحين وأعلن ربطها بمراكز الرعاية لتأمين الخدمات الصحية: الدواء متوفر للجميع

