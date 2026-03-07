السبت   
    حرس الثورة الإسلامية : خلال هذا الهجوم تم استهداف مركز الحرب الجوية للقوات الأمريكية ومركز الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ورادارات الإنذار المبكر ورادارات التحكم في إطلاق النار

      مجلس الجنوب واصل توزيع الحصص الغذائية على العائلات النازحة في صور

      الحرس الثوري الايراني: بدء الموجة الـ 25 من عملية “الوعد الصادق 4” بصواريخ ومسيرات ضد اهداف عسكرية للكيان الصهيوني

      اسماعيل سكرية: دحر العدوان في النبي شيت يؤكد استحالة فصل الدم الواحد بين الجيش وأهله

