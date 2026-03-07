حرس الثورة الإسلامية : خلال هذا الهجوم تم استهداف مركز الحرب الجوية للقوات الأمريكية ومركز الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ورادارات الإنذار المبكر ورادارات التحكم في إطلاق النار