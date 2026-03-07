السبت   
   07 03 2026   
   17 رمضان 1447   
   بيروت 10:48
    الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا فجراً بضربات صاروخية 3 مواقع لجماعات انفصالية في اقليم كردستان العراق

      بزشكيان: لا استسلام للعدو… وسنوقف استهداف دول الجوار ما لم تنطلق هجمات منها

      وزارة الصحة اللبنانية: 16 شهيداً و 53 جريحاً في الغارات الصهيونية على بلدة النبي شيت في البقاع

      لبنان | مواجهات عنيفة في البقاع .. المقاومة الإسلامية تتصدى للانزال الاسرائيلي وتستهدف منطقة الإخلاء بصليات صاروخية

