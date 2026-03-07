السبت   
   07 03 2026   
   17 رمضان 1447   
   بيروت 10:49
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    وزارة الصحة اللبنانية: 12 شهيدا و33 جريحا في الغارات الإسرائيلية على بلدة النبي شيت في البقاع شرقي لبنان

      مواضيع ذات صلة

      بزشكيان: لا استسلام للعدو… وسنوقف استهداف دول الجوار ما لم تنطلق هجمات منها

      بزشكيان: لا استسلام للعدو… وسنوقف استهداف دول الجوار ما لم تنطلق هجمات منها

      وزارة الصحة اللبنانية: 16 شهيداً و 53 جريحاً في الغارات الصهيونية على بلدة النبي شيت في البقاع

      وزارة الصحة اللبنانية: 16 شهيداً و 53 جريحاً في الغارات الصهيونية على بلدة النبي شيت في البقاع

      لبنان | مواجهات عنيفة في البقاع .. المقاومة الإسلامية تتصدى للانزال الاسرائيلي وتستهدف منطقة الإخلاء بصليات صاروخية

      لبنان | مواجهات عنيفة في البقاع .. المقاومة الإسلامية تتصدى للانزال الاسرائيلي وتستهدف منطقة الإخلاء بصليات صاروخية