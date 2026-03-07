السبت   
   07 03 2026   
   17 رمضان 1447   
   بيروت 02:19
    عاجل

    إعلام العدو: إصابة مباشرة لدبابة ميركافا في مستوطنة “مرغليوت” بصاروخ مضادة للدبابات

      المقاومة الإسلامية تُفشل انزالات للاحتلال في النبي شيت -البقاع

      وسائـــل إعــلام إسرائيليـــة: الحــدث كبيــر جـــداً والجيش الاسرائيلي عاجز عن اخراج القوة الخاصة المحاصرة من المكان

      مراسل المنار: قوات العدو تنفذ تفجيراً كبيراً لعدد من المنازل في بلدة كفركلا

