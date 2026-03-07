السبت   
    وسائل إعلام إسرائيلية: لا تزال الإشتباكات مستمرة بين قواتنا وقوة الرضوان التابعة لحزب الله في منطقة الخيام جنوبي لبنان، مع تسجيل استخدام صواريخ كورنيت باتجاه قواتنا.

